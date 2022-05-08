خلف حادث مرور بولاية تيارت وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية تيارت، أن وحداتها تدخلت على الساعة 21 سا و 30د على مستوى الطريق الوطني غير المصنف الرابط بين بلديتي مدريسة و سيدي عبد الرحمن -منطقة السيكرانة- بلدية سيدي عبد الرحمن من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام حافلة من نوع "Toyota coester" مع سيارة من نوع "Laguna".

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث خلف ضحيتين في عين المكان يبلغان من العمر 18 و 52سنة وأربعة جرحى سنهم يتراوح ما بين 41 و 42 سنة وتم نقلهم إلى العيادة متعددة الخدمات لبلدية سيدي عبد الرحمن.