أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن قوات الجو الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة مركز الاتصالات في مطار تشيرفينوغلينسكي العسكري، بالإضافة إلى طراد 1241 التابع للبحرية الأوكرانية في منطقة أوديسا.

وقال في إحاطة صحفية، اليوم الأحد: "خلال الليل، دمرت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة لقوات الجو الروسية مقر قيادة لواء ميكانيكي في منطقة بياتيكاتكا بمنطقة خاركوف ومركز الاتصالات في مطار تشيرفينوغلينسكي العسكري في منطقة أرتسيز،كما تم تدمير كورفيت."

وأضاف أن "طراد 1241 التابع للبحرية الأوكرانية تم تدميره بالقرب من أوديسا". كما أكد تدمير 130 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك بطاريتي مدفعية، وأن القذائف الصاروخية دمرت 415 منطقة تركيز القوى والمعدات في خاركوف.