كشفت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، عن موعد سحب استدعاءات امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2022 والذي سيكون بداية من 10ماي المقبل .

وأوضح البيان ، أن عملية السحب بالنسبة للمتمدرسين ستكون من الأرضية الرقمية عبر الحساب البريدي الخاص بمديري المؤسسات التربوية أو من فضاء الأولياء عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية أو من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عبر الرابطين التاليين :

بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط ستكون عملية السحب بداية من 10ماي إلى غاية 8جوان عبر الرابط التالي : https://bem.onec.dz.

وبالنسبة لشهادة البكالوريا ستنطلق عملية السحب بداية من 10ماي إلى غاية 16جوان عبر الرابط التالي : https://bac.onec.dz