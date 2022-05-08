كشف تقرير إعلامي إيطالي على أن نادي نابولي اتخذ قرارا بخصوص مستقبل الدولي الجزائري آدم وناس. وكشف الصحفي الشهير " لوكا مارشيي" المهتم بشؤون اللاعبين والفرق في إيطاليا، أن مدلل جماهير "الخضر" سيبقى الموسم المقبل مع نابولي، بالرغم من كثرة الإصابات التي لحقت به.

وأضاف المصدر ذاته أن وناس سيبقى مع نابولي لموسم آخر على الأقل، حتى لو لم يظهر نفسه مع الفريق ويثبت مكانته كما ينبغي منذ وصوله عام 2017.

وختم في تصريحات لقناة " سكاي" الإيطالية:" " وناس يعتمد كليًا على مؤهلاته الفنية، ونابولي هو الفريق الذي يمنحه الفرصة لإظهارها".

وينتهي عقد آدم في جوان المقبل، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الفرق الراغبة في انتدابه خاصة تلك التي تتابعه منذ مدة.