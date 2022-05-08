توفيت ليلة أمس السبت الشاعرة والروائية و المترجمة أمينة مكاحلي عن عمر ناهز 55 سنة إثر مرض عضال، حسبما علم من أقاربها.

وكانت المرحومة أمينة مكاحلي المعروفة بكتاباتها الشعرية قد فازت في سنة 2017 بالجائزة الدولية للشعر "ليوبود سيدار سنغور" عن شعرها "أنا منك"، وفي 2018 عن مجمل عملها، ثم في 2019 عن شعرها "شفتان دون طابع بريدي".

وعرفت أعمال أمينة مكاحليي سفيرة هذه الجائزة ترجمة ونشرا لعديد أعمالها الشعرية في عديد الأنطولوجيات. وكانت المرحومة قد نشرت عدة روايات سيما "الرحالة المحترق" في 2017 ومجموعتها القصصية "الفيلة لا تموت بالنسيان" في 2018، كما نشرت في 2015 نصوص الكتاب "تيارتي الخيل والأساطير" في شكل صور من أعمال المصور ناصر وضاحي.

وترجمت مجموعتها القصصية "حصى الصمت الصغيرة" إلى الايطالية الشاعرة سينزيا دامي ،ونشرت في ايطاليا في بداية السنة الجارية.