شرع اليوم الأحد، المترشحون الأحرار لشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دورة جوان 2022، في اجتياز اختبار مادة التربية البدنية والرياضية وسط ظروف عادية وتنظيم محكم، وفق ما جاء عبر وكالة الأنباء الجزائرية.

وقد بلغ عدد المترشحين الأحرار المعنيين باجتياز اختبار مادة التربية البدنية والرياضية بالنسبة لشهادة البكالوريا 194.409 مترشح على المستوى الوطني، موزعين على 148 مركزا حسب الأرقام المقدمة من طرف وزارة التربية الوطنية.

وبلغ عدد المترشحين لإجراء اختبار نفس المادة بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط 5953 مترشح منهم 1797 إناث و 4156 ذكور.