سلمت الإذاعة الجزائرية اليوم الأحد، "هبة رمزية" تمثلت في تسجيلات "أصلية ونادرة وذات قيمة تاريخية" إلى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، وهذا بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة المخلد لذكرى مجازر الثامن مايو 1945.

وقد قام المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي، بتسليم هذه التسجيلات إلى وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة خلال احتفالية رمزية أقيمت بالنادي الثقافي عيسى مسعودي، بحضور وزير الاتصال، محمد بوسليماني, وكذا الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، إلى جانب مسؤولي مؤسسات إعلامية عمومية.

وبالمناسبة، أوضح المدير العام للإذاعة الجزائرية أن تسليم هذه الهبة الرمزية هو "تجسيد لأهم بند من بنود الاتفاقية الإطار المبرمة مؤخرا بين وزارة المجاهدين وذوي الحقوق والإذاعة الجزائرية، كما تندرج ضمن المسار السيادي الذي أطلقه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن هذه التسجيلات، ستمكن الباحثين والدارسين والمؤرخين من الاطلاع على مادة ذات قيمة علمية وتاريخية بذلت الإذاعة جهدا كبيرا لجمعها وفهرستها وأرشفتها".

وأضاف أن الإذاعة الجزائرية قامت بوضع ما لا يقل عن 687 قرص مضغوط يحتوي على 928 ساعة و 43 دقيقة و 19 ثانية من الشهادات والمحطات والوقفات التاريخي عن الثورة المظفرة المنقولة من كل مناطق الجزائر.