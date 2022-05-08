قال وزير الاتصال، محمد بوسليماني، إن التاريخ يشهد أن ما حدث في 8 ماي 1945 بالجزائر لم يحدث في أي بلد آخر.

وعبر بوسليماني في كلمة له اليوم خلال توقيع الاتفاقية بين وزارة المجاهدين والإذاعة الوطنية، عن فخره واعتزازه لانتمائه إلى هذا الوطن مشيرا إلى أن التاريخ شاهد على ما حدث في الجزائر خلال فترة الاستعمار الغاشم لذلك وأنه بفضل تضحيات الشهداء والمجاهدين نحتفل اليوم بذكرى مجازر 8 ماي 1945 .

وأكد بوسليماني أن المعركة لا تزال متواصلة من أجل بناء الجزائر الجديدة بمشاركة الجميع خاصة فئة الشباب التي تعتبر أغلى ثروة".