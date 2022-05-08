استيقظ، صباح اليوم، سكان بلدية فرندة ﴿60 كلم غربي تيارت﴾، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها شاب أربعيني، على يد شاب في عقده الثاني، بطعنة بآلة حادة، ليلة السبت إلى الأحد.

وعلم من مصدر محلي مطلع، أن الحادثة المؤلمة وقعت بحي الإخوة بوطيبة، المعروف محليا بـ "كاريال"، عندما كان الجاني رفقة الضحية في جلسة ليلا، قبل أن تحدث مناوشات كلامية بينهما تطورت إلى استعمال السلاح الأبيض، سقط خلالها الضحية المدعو ﴿ م.ع﴾ البالغ من العمر 41 سنة، إثر تلقيه طعنة بآلة حادثة، يرجح أنها سكين من قبل شاب يبلغ من العمر 25 سنة، لاذ بالفرار نحو وجهة مجهولة، قبل أن يلقى عليه القبض، من طرف عناصر الأمن الذين فتحوا تحقيقا إبتدائيا، لتحديد ملابسات هذه القضية التي راح ضحيتها رب أسرة، وهي الجريمة التي أثارت استياء السكان، خاصة وأنها وقعت في هذه الفترة التي لا يزال فيها الناس يتبادلون تهاني العيد.