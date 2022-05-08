أعلن وزير الطاقة النيجيري تيمبري سيلفا، أن بلاده بدأت مدَّ خط أنابيب الغاز العابر للصحراء نحو الجزائر، بهدف توصيل الغاز إلى أوروبا.

وأضاف سيلفا خلال مؤتمر صحفي في أبوجا: أنه من المتوقع أن يبدأ الغاز النيجيري قريبًا شقَّ طريقه نحو أوروبا عبر أراضي الجزائر، مشيرا الى أنه "إذا تمكّنّا من توصيل الغاز النيجيري إلى الجزائر فهذا يعني توصيله إلى أوروبا، فالجزائر تمتلك بنية تحتية وخطوط نقل جاهزة نحو أوروبا".

ونقلت قناة الجزائر الدولية، في تقرير لها، عن سيلفا قوله، إن الجدوى الاقتصادية والمردود المالي لخطّ الأنابيب الذي سيحمل الغاز النيجيري عبر للجزائر نحو أوروبا، أعلى بكثير من المشروع الموازي المقترح من جانب المغرب.