توفي شخص، منتصف نهار اليوم، داخل محول كهربائي يقع قرب جامعة السانية، بوهران، إثر تعرضه لصعق كهربائي شديد.

وذكر بيان لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، امتياز السانية، أن أعوان الشركة تدخلوا في حدود الساعة الواحدة و20 دقيقة، إثر تسجيل تذبذب في التيار الكهربائي، على مستوى المحول رقم 1499 المثبت في موقع "الكيمو" قرب جامعة السانية، ليكتشفوا شخصا متوفٍ داخل المحول الكهربائي. وأضاف البيان أن الضحية يكون قد لامس الخيوط الكهربائية، بعد أن حطم جدار المحول لدخوله. وتم إبلاغ المصالح الأمنية بالحادث، والتي فتحت تحقيقا لتحديد ملابساته.

وأفاد ذات البيان، أن حادثا مماثلا تم تسجيله، يوم أمس 7 ماي 2022 ، إلا أن مقتحم المحول الكهربائي نجا من الموت بعد تعرضه هو الآخر لصعقة كهربائية. هذا الحادث شهده المحول رقم 2142 المثبت على مستوى حي سي رضوان "لالوفا" ببلدية السانية، في حدود السعة الثالثة و40 دقيقة. وتدخل أعوان المصالح التقنية التابعة لمديرية توزيع الكهرباء والغاز السانية بعد تسجيل تذبذب في توزيع الطاقة بالمنطقة، وتبيّن أن التذبذب سببه عملية سرقة للكوابل النحاسية ولواحق توزيع الكهرباء من طرف شخص تعرض على إثر ذلك إلى للتكهرب مما استدعى نقله المستشفى نتيجة تعرضه لحروق خطيرة.

كما تعرض في نفس اليوم محول آخر يحمل رقم 1775 بالطريق المؤدي إلى مطار أحمد بن بلة الدولي للسرقة والتخريب من طرف مجهولين تسببوا في تذبذب توزيع الطاقة بالمنطقة.