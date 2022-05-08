أشرف الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على التدريب النهائي للإستعراض الجوي وتنفيذ تمرين للقفز المظلي الرياضي بالناحية العسكرية الأولى،

أشرف الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، بالقاعدة الجوية لعين وسارة بالناحية العسكرية الأولى، على التدريب النهائي للعرض الجوي المتعلق بالاستعراض العسكري، المقرر تنظيمه، في إطار الاحتفاء بالذكرى الستين لعيد الاستقلال، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تنفيذ تمرين للقفز المظلي الرياضي، والذي نفذه أعضاء الفريق الوطني العسكري رجال وسيدات في هذا الاختصاص، وبعد عرض قدمه قائد القوات الجوية، تضمن فكرة العرض الجوي، قام الفريق بتفتيش التشكيلات الجوية المشاركة، قبل أن يتابع الحضور التدريب النهائي للعرض الجوي الذي أبدع فيه طيارونا، من خلال تحليهم بالدقة العالية، واحترام المسافات، والتنسيق التام بين مختلف أنواع الطائرات، في تكوين الأشكال الجوية الاستعراضية، مما ينم عن كفاءتهم العالية، وقدرتهم الفائقة، في التحكم في الطائرات الحديثة، ذات التكنولوجيا المتقدمة، يضيف المصدر.

كما تابع الفريق شنڨريحة رفقة قائد القوات الجوية وقائد الناحية العسكرية الأولى، عن كثب مجريات التمرين، الذي كُلل بالنجاح التام، وذلك بحضور طالبات وشبلات من الأكاديمية العسكرية لشرشال ومدرسة أشبال الأمة بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى.

وعرض بيان الوزارة، أهم العروض المقدمة، حيث تضمن تمرين قفز تكتيكي نفذته رياضيات الفريق الوطني العسكري للقفز المظلي سيدات، بالإضافة إلى قفز رياضي مختلط (رجال وسيدات) وقفز للهبوط الدقيق، تخللتها عروض لطي المظلات، وهي العروض التي تم تنفيذها باحترافية وتنسيق عالي المستوى، تعكس التحضير والتدريب الجيدين للفريق.

والتقى الفريق بالأطقم المشاركة في العرض الجوي وبأعضاء الفريق الوطني العسكري للقفز المظلي، حيث عبر عن ارتياحه للمستويات التحضيرية المتقدمة المبلوغة من قبل الجميع، وأشاد بالاحترافية التي بلغها طيارونا خلال تنفيذهم للتدريب النهائي للعرض الجوي قائلا : "فبالنسبة للعرض الجوي، أود الإشادة والتنويه بالاحترافية العالية التي تحلى بها طيارونا، من خلال تحليهم بالدقة العالية، واحترام المسافات، والتنسيق التام بين مختلف أنواع الطائرات، في تكوين الأشكال الجوية الاستعراضية، مما ينم عن كفاءتهم العالية، وقدرتهم الفائقة، في التحكم في الطائرات الحديثة، ذات التكنولوجيا المتقدمة".

كما حرص الفريق على التأكيد على تقديره ومساندته الصادقة للجهود المخلصة، التي تُقدمها المرأة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، في مختلف مجالات وتخصصات المهنة العسكرية كما هنأ الرياضيات والأطقم التدريبية على النجاح الكامل في تنفيذ هذا التمرين، الذي يُعد ثمرة أخرى من ثمار الرعاية، التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، للمرأة العاملة في صفوف المؤسسة العسكرية: مردفا أنه "بهذه المناسبة، أود أن أهنئ كل الرياضيات، ومن خلالهن الأطقم التدريبية والمسؤولين والمشرفين، على النجاح الكامل في تنفيذ هذا التمرين، الذي يُعد ثمرة أخرى من ثمار الرعاية، التي توليها القيادة العليا، للمرأة العاملة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، تجسيدا لمبدأ المساواة بين مستخدميها، من الرجال والنساء، في الحقوق والواجبات، وتحقيقا للمكتسبات، التي كفلها لها التعديل الدستوري الأخير، الذي بادر به رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وزكاه الشعب الجزائري، خلال استفتاء الفاتح نوفمبر 2020".