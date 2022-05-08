قال وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، اليوم الأحد، أن الجزائر لا تزال متمسكة بكل الإجراءات القانونية إلى غاية استرداد حقها، بشأن قرار الفيفا الأخير بخصوص مباراة الخضر ضد الكاميرون في الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر.

وقال سبقاق في تصريح لوسائل الإعلام: "بلغتنا رسالة من الفيفا بخصوص القرار الأخير الذي اتخذته وسنقوم بالإجراءات القانونية اللازمة بعد ذلك".

وأضاف يقول "للجزائر الحق الكامل في ممارسة حقها القانوني طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والقانون واضح في هذا الملف"، دون تقديم أي تفصيل حول الخطوة الجديدة التي ستقوم بها الفاف.