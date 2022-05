Le Général de Corps d’Armée Saïd CHANEGRIHA, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, a supervisé, ce dimanche 08 mai 2022, au niveau de la Base Aérienne d’Aïn-Oussera en 1ère Région Militaire, l’entrainement final de la démonstration aérienne relative à la parade militaire, programmée dans le cadre des festivités de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance, et de l’exécution d’un exercice de saut en parachute sportif, réalisé par l’équipe nationale militaire, des deux genres féminin et masculin, spécialisée dans cette discipline.

A l’entame, et à l’issue de l’exposé présenté par le Commandant des Forces Aériennes, portant sur l’idée générale de la démonstration aérienne, le Général de Corps d’Armée a inspecté les formations aériennes participantes, avant de suivre l’entrainement final de cette démonstration pendant laquelle nos pilotes ont réalisé de véritables prouesses, à travers une haute précision, un respect rigoureux des distances, et une parfaite coordination entre les différents types d’avions, lors de la réalisation des figures aériennes, faisant montre de grandes compétences et capacité à maitriser des aéronefs modernes aux technologies avancées.

Accompagné des Commandants respectifs des Forces Aériennes et de la 1ère Région Militaire, le Général de Corps d’Armée a suivi, de près, le déroulement de l’exercice, auquel ont assisté des élèves de la gente féminine et des cadettes relevant de l’Académie Militaire de Cherchell et de l’Ecole des Cadets de la Nation de Blida en 1ère Région Militaire.

Cet exercice a vu diverses démonstrations comprenant, entre autres, un saut tactique exécuté par l’équipe nationale militaire féminine de parachutisme, un saut sportif mixte (dames et messieurs), un saut de précision, une démonstration de pliage de parachutes. Des démonstrations qui ont été exécutées avec un professionnalisme et une coordination de haut niveau reflétant, à juste titre, la qualité de la préparation et des entraînements de cette équipe, poursuit le communiqué.

A la fin de l’exercice, le Général de Corps d’Armée a tenu une rencontre avec les membres d’équipage ayant pris part à cette démonstration aérienne ainsi que les membres de l’équipe nationale militaire de saut en parachute et leur a fait part de sa satisfaction du niveau de préparation atteint, avant de saluer le professionnalisme dont ont fait preuve nos pilotes lors de l’exécution de l’entrainement final de la démonstration aérienne :

«Concernant la démonstration aérienne, je tiens à saluer et à mettre en avant le haut professionnalisme de nos pilotes qui ont fait preuve d’une parfaite précision, d’un respect rigoureux des distances et d’une totale coordination entre les divers types d’avions lors de la réalisation des figures aériennes, ce qui dénote de leurs hautes compétences et capacités à maitriser des aéronefs modernes aux technologies avancées».

Le Général de Corps d’Armée a également exprimé sa considération et son soutien indéfectible à la femme exerçant dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, pour ses efforts dévoués fournis, dans les différents domaines du métier des armes, avant de féliciter les athlètes féminins et leur staff technique pour la réussite totale de l’exercice, qui est le fruit de l’intérêt particulier accordé par le Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire à la femme, exerçant au sein de l’institution militaire :

«A cette occasion, je tiens à féliciter toutes les athlètes et, à travers elles, le staff technique et les responsables, pour la réussite totale de cet exercice, qui est le fruit de l’intérêt particulier accordé par le Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire à la femme, exerçant au sein de l’institution militaire, visant à consacrer le principe d’égalité entre ses personnels, hommes et femmes, aussi bien en termes de droits que de devoirs, et à consolider les acquis garantis aux femmes en vertu du dernier amendement de la Constitution, initié par le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, et plébiscité par le peuple algérien, lors du référendum du 1er novembre 2020», conclut le communiqué du MDN.