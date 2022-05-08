رخص مجلس الوزراء، الذي ترأسه اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لشركة الخطوط الجوية الجزائرية باقتناء 15 طائرة قصد تعزيز شبكة رحلاتها، بالأخص نحو إفريقيا وآسيا، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وجاء في البيان أنه تم "الترخيص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بشراء 15 طائرة، لفتح خطوط جديدة، ولاسيما نحو بلدان إفريقية وآسيوية، بالإضافة إلى اقتناء بواخر لنقل المسافرين والسلع والحبوب".

كما تمت، خلال اجتماع مجلس الوزراء، "الموافقة على برنامج الرحلات الجديد للخطوط الجوية الجزائرية، تحسبا لموسم الاصطياف، على أن ينشر بمرسوم تنفيذي".