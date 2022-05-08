حرر مصالح أمن ولاية الجزائر زوجة رعية أجنبي تعرضت للاختطاف والاحتجاز من طرف طليقها السابق الذي تم توقيفه وتقديمه أمام النيابة المختصة إقليميا، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أن "فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي، وعلى إثر ترسيم رعية أجنبي لشكوى مفادها تعرض زوجته الجزائرية الجنسية للاختطاف من طرف طليقها، قامت بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا وبعد تنفيذ إذن بالتفتيش، بتوقيف المشتبه فيه بمقر سكناه والعثور على زوجة الرعية الأجنبي بداخل المسكن".

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم "تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا".

وتتعلق القضية بجناية "الاختطاف بالتهديد والاستدراج والاحتجاز، الاعتداء الجنسي عن طريق العنف، الضرب والجرح العمدي والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، الدخول عن طريق الغش إلى منظومة معالجة آلية للمعطيات وإدخال معلومات مغلوطة في وثائق الحالة المدنية، حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية".