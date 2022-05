Le Conseil des ministres présidé ce dimanche par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a autorisé l'acquisition de 15 avions par la Compagnie aérienne Air Algérie pour l'ouverture de nouvelles lignes notamment vers des pays africains et asiatiques, selon le communiqué du Conseil.

"La compagnie aérienne Air Algérie a été autorisée à acquérir 15 avions pour l'ouverture de nouvelles lignes notamment vers des pays africains et asiatiques outre l'achat de navires de transport de voyageurs, de marchandises et de céréales", a précisé le communiqué.

Lors de cette réunion, "le Conseil des ministre a approuvé le nouveau programme des vols d'Air Algérie en prévision de la saison estivale. Ce programme devant être publié par décret exécutif".