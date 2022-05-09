سجل اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم، ثنائية في مرمى نادي نورويتش في إطار الجولة الـ35 من الدوري الانجليزي الممتاز، في مباراة فاز بها واستهام بنتيجة 4 مقابل 0.

ولم ينتظر المهاجم الجزائري كثيرا لافتتاح مهرجان أهداف الضيوف، حيث أمضى الهدف الاول في الدقيقة 15 عن طريق محاولة فردية داخل منطقة العمليات، ليضيف زميله ميكاييل أنطونيو الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد خطأ ارتكبه حارس مرمى نورويتش.

وفي الوقت الذي كان فيه اللاعبون ينتظرون صافرة الحكم للدخول إلى غرفة تغيير الملابس باغث بن رحمة الحارس بقدفة قوية أضاف بها الهدف الثالث في الدقيقة 45 +3.

وحاز الدولي الجزائري على علامة 8.6 في تنقيط اللاعبين علما أنه لعب كاساسيا حتى الدقيقة 76، خلف زميله بويين الذي حاز على العلامة 8.9 بعد قيامه بتمريرتين حاسمتين خلال اللقاء.

يذكر أن اللاعب شارك هذا الموسم كأساسي في 26 مباراة وشارك في تسجيل 14 هدفا لناديه واستهام، سجل منها 8 وقام بـ6 تمريرات حاسمة.