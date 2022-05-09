ستشهد بلديتان في العاصمة اليوم الإثنين انقطاعا في التزود بالماء الشروب بسبب أشغال الصيانة تقوم بها مؤسسة المياه والتطهير للجزائر "سيال" على مستوى منطقة الكثبان ببلدية الشراقة.

وأفادت " سيال" في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، إنها ستقوم بداية من الساعة الخامسة (05:00) من صباح هذا اليوم الإثنين إلى غاية الساعة الخامسة (05:00) من صبيحة يوم غد الثلاثاء بأشغال صيانة قناة رئيسية لنقل المياه الشروب على مستوى منطقة الكثبان ببلدية الشراقة، وستتسبب في توقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء بلديتين.

وأضاف البيان إن البلديات المعنية بانقطاع الماء الشروب هي: بلدية سطاوالي: نادي بتروليوم، حي 872 مسكن ترقوي خاص سطاوالي، شاطئ النخيل، الشاطئ الأزرق، البريجة. أما بلدية الشراقة فسينقطع التزود بالماء على حي بوشاوي البحري، حي السكن الوظيفي لاتصالات الجزائر والكثبان.

وأكدت "سيال" لزبائنها القاطنين في الأحياء المعنية بأنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا خلال يوم الثلاثاء 10 ماي 2022.