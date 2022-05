Said Bouteflika et l’ancien président du FCE, Ali Haddad, sont poursuivis dans une affaire de corruption lié à la chaine “Istimraria”, destinée à financer la campagne électorale de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, et sont accusés de financement illicite de campagne, de blanchiment d’argent, d’enrichissement illicite et de dissimulation de produits de corruption.