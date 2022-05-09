أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيش الروسي يقاتل حاليا في أوكرانيا من أجل شعب دونباس ومن أجل أمن وطنه، مشيرا إلى أن روسيا اضطرت لصد عدوان محتوم عليها، بتحرك استباقي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين خلال العرض العسكري الكبير الذي أقيم اليوم الإثنين في الساحة الحمراء بموسكو بمناسبة الذكرى الـ 77 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

وقال بوتين إن الغرب كان يستعد لغزو أراضينا، لافتا إلى أن المتطوعين في دونباس والقوات الروسية يقاتلون من أجل وطنهم الأم.

وأضاف أن الناتو بدأ يزحف نحو أراضي جوار روسيا عسكريا، مقتربا من حدودها، وكل الدلائل كانت توحي بأن "الصدام مع النازيين الجدد أمر لا مفر منه".

وقال بوتين إن روسيا صدت العدوان بشكل استباقي، وأن ذلك كان قرارا اضطراريا اتخذ في الوقت المناسب وهو كان القرار الصائب الوحيد.