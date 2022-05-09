قال الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك إنه تعرض للتهديد من قبل رئيس وكالة الفضاء الروسية بسبب محاولاته لتزويد أوكرانيا بخدمة الأنترنت.

وطورت شركة "سبيس إكس" التي أسسها ماسك كوكبة "ستارلنك" المكونة من أكثر من 2000 قمر صناعي تقع في مدار أرضي منخفض لتوفير خدمة اتصال قمري بالأنترنت.

وقال ماسك إن النظام "قاوم محاولات القرصنة والتشويش'' من قبل الروس في أفريل الماضي، بسبب وعد قدمه إلى أوكرانيا بتوفير الخدمة للالتفاف على قطع الاتصالات.

ونشر ماسك على تويتر معلومات قدمها ديمتري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس لوسائل الإعلام الروسية اتهم فيها الرئيس القادم لتويتر بتوفير "ستارلنك" لما قال إنه "كتيبة آزوف النازية وكتائب من الجيش الأوكراني".

وكان روغوزين يوجه سهام نقده لماسك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واصفاً إياه بالشيطان الصغير، حتى أنه سخر من محاولة ماسك شراء تويتر قائلاً إن الملياردير عبارة عن "أكياس النقود" واستهزأ بفكرة أنه سيجلب حرية التعبير إلى المنصة.