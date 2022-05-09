أكد رئيس المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية بوزارة الصناعة الصيدلانية، رضا بلقاسمي، أن مصالحه اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة ندرة مادة الأنسولين والأدوية الموجهة لعلاج السرطان والأمراض النادرة، وللحد من التذبذب.

وقال بلقاسمي في حوار مع الإذاعة الجزائرية اليوم الإثنين، الوزارة منحت برامج للاستيراد لاسيما مادة الأنسولين والأدوية الموجهة لعلاج السرطان والأمراض النادرة وذلك برفع الكميات مقارنة بمعدلات الاستهلاك العادي".

وكشف ممثل وزارة الصناعة الصيدلانية، أن الأدوية المصنعة محليا تغطي أكثر من 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، حيث تمكنت الوزارة خلال عام ونصف من وضع أسس تنظيمية وتشريعية جديدة لعبت دورا كبيرا في إنعاش الصناعة الصيدلانية التي حققت قفزة نوعية".

وأضاف بقاسمي إن "الجزائر تحصي اليوم بفضل الاستثمارات التي أُنجزت حوالي 196 مؤسسة لإنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ما ساهم في تقليص فاتورة الاستيراد".