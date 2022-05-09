أكدت الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت ثلاث مقاتلات أوكرانية، اثنتان من طراز "ميغ 29" بمنطقة دونيتسك وأخرى من طراز"سو 25" بخاركوف، وتدمير مراكز ومستودعات عسكرية ومحطة رادار أمريكية الصنع، وثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية، بما في ذلك طائرتان من طراز بيرقدار-TB2.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ 75، إن الصواريخ دمرت ليلة البارحة موقعين للقيادة الأوكرانية وبطارية أوكرانية من أنظمة إطلاق صواريخ غراد، و18 مركز تجمع عسكري بالقرب من ليسيتشانسك، ومحطة رادار أمريكية الصنع.

وبالقرب من آرتسيز في منطقة أوديسا، تم تدمير مروحيات أوكرانية باستخدام صواريخ مجنحة من طراز "أونيكس"، كما استهدفت المقاتلات الروسية 52 مركز تجمع عسكري بالإضافة إلى مستودع للذخيرة بالقرب من غلوخوف، وكذا تدمير أبع منشآت أوكرانية من طراز "سميرتش" وقاذفة واحدة من طراز "إس 300" بالقرب من بوغودوخوف.