كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، اليوم الإثنين، أنه تم إدراج العطلة الاستثنائية الخاصة بالموظفين في القطاع العمومي لإنشاء مشاريعهم الخاصة.

وأوضح الوزير خلال عرضه للقانون على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، إنه سيتم تعديل الأمر(0603) لاستفادة الموظفين العموميين من العطلة، وتابع الوزير إنه في حالة عدم نجاح الموظف في مشروعه بإمكانه الرجوع إلى عمله بنفس الأجر الذي كان يتقاضاه ، كما يستفيد من التغطية الصحية من صندوق الضمان الاجتماعي، كما يمنع على العامل الذي بصدد إنشاء شركته الخاصة، أن ينافس الشركة التي يعمل فيها، ويجب ان تكون منافسة شريفة.

وكشف الوزير عن شروط الاستفادة من هذه العطلة، من بينها السن الذي يجب أن يكون أقل من 55 سنة، وكذلك يجب أن يعمل الموظف أكثر من ثلاث سنوات في مؤسسته، وكذلك يكون عقد عمله غير محدد المدة وليس عقد سنوي.