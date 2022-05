Le président de l’observatoire national de veille au ministère de l’industrie pharmaceutique, Reda Belkacemi, a confirmé que ses services ont pris des mesures proactives pour faire face à la pénurie d’insuline et des médicaments destinés au traitement du cancer et des maladies rares, pour limiter les perturbations.

Belkacemi a déclaré dans un entretien à la radio nationale, ce lundi, que le ministère a donné des programmes d’importation, en particulier d’insuline et de médicaments pour le cancer et des maladies rares, en augmentant les quantités par rapport aux taux de consommation normaux. "

Le représentant du ministère de l’industrie pharmaceutique a révélé que les médicaments fabriqués localement couvraient plus de 70% des besoins nationaux, le ministère a pu mettre en place, en un an et demi, de nouvelles bases réglementaires et législatives qui ont joué un rôle important dans la relance de l’industrie pharmaceutique, qui a fait un bond qualitatif. "