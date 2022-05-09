فككت مصالح الفرقة الجنائية للأمن الحضري الثاني في تبسة، لغز اختفاء شخص كانت الجانية زوجته قد بلغت عن فقدانه بعد قتلته رفقة شقيقيها

والتحقيق فتح في القضية على خلفية تقدم سيدة ببلاغ اختفاء زوجها بتاريخ: 18/12/2021، على مستوى الأمن الحضري وصرحت أن زوجها اختفى ولا وجود لأي معلومات عنه، وبحسب بيان صحفي لخلية الإعلام بأمن ولاية تبسة، فإن مصالح الأمن الحضري الثاني اتخذت كامل الإجراءات القانونية المعمول بها في هذه الحالات، وعممت البحث عن المسمى /ق ك وبقيت عملية البحث مستمرة إلى نهاية تاريخ: 05 ماي الجاري، أاين وردت معلومات أن الشخص المختفي يرجح أنه تعرض لعملية قتل وإخفاء جثته بصفة عمدية، لتباشر ذات المصلحة فتح تحقيق معمق بعد إخطار وكيل الجمهورية.

وعند سماع طفل وهو ابن أخ زوجة الضحية والذي أدلى بمعلومات هامة لمصالح الشرطة والتي بدورها استدعت زوجة الضحية وتم سماعها ولم تصمد، أمام القرائن التي قدمها المحققون.

وأضاف بيان لذات المصالح، قد اعترفت زوجة الضحية بأنها خططت رفقة شقيقها وشقيقتها لجريمة قتل زوجها، لما تعانيه من عنف وقهر حسب تصريحاتها وفي ليلة الحادثة كانت الزوجة متواجدة ببيت والدها أين اتصلت بزوجها الضحية للحضور ليقوم بإرجاعها إلى بيتها وعند حضور الضحية لاصطحابها إلى المنزل منتصف الليل ترصدوا الضحية بعد وضع كمين لقتله.

أين قام أخ الزوجة بتحضير فأس والاختباء في غرفة الضيوف، وعند حضور الزوج والذي وقع بينه وبين زوجته سوء تفاهم تحول إلى مناوشات مباشرة خرج أخ الزوجة وقام بضرب الزوج من خلف الرقبة بالفأس أين سقط أرضا، وبالرغم من محاولته الوقوف والمقاومة وجهت له الزوجة ضربات بقدح يستعمل لتسخين الماء على مستوى عدة أنحاء من الرأس والجسم ثم خنقه بواسطة حبل يستعمل لنشر الملابس ليلفظ أنفاسه الأخيرة ويسبح في بركة دم.

بعدها قاموا بتنظيف المنزل من آثار الدم ورش مادة الإسمنت لإزالة الآثار والتفكير في إخفاء الجثة ومحاولة طمس معالم الجريمة، وعمدوا إلى إخفاء الجثة بمنطقة عين ساري بجبل الدكان، أين طلب من صاحب مركبة وهو من معارف شقيق الزوجة لمساعدته لنقل أغراض دون الإفصاح عما هي مقابل مبلغ وهذا حوالي الساعة السادسة صباحا، ليحضر في الموعد وقام بنقل أغراض من بينها برميل أزرق ثقيل واستفسر على محتواه فصرح له شقيق الزوجة أنها إسمنت وملابس خاصة بالعمل ولم يشاهد أي دماء ولا آثار للجثة. حسب تصريحاته أمام الضبطية القضائية.

وبعد مغادرة السائق قام أخ الزوجة بدحرجة البرميل إلى غاية حافة الوادي المحاذي لمسكنه بوادي ساري بجبل الدكان وقام بحفر حفرة بالفأس ووضع غطاء بهذه الحفرة وفتح غطاء البرميل ورمي الجثة داخل الحفرة وإرجاع التراب عليها وتغطيتها بأغصان الأشجار عليها طمسا لمعالم الجريمة البشعة.

وتضمن البيان لأمن ولاية تبسة أن جهات التحقيق تواصل السماع لإفادات عدة أطراف وشهود على علاقة بالوقائع تحسبا للتقديم أمام وكيل الجمهورية.