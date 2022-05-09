قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، اصطحاب الشيف والطبّاخ محمد الدالي في رحلة الفريق إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف بإياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا، حسبما جاء عبر موقع " الأهرام".

ويأتي قرار اصطحاب الشيف الدالي في رحلة الجزائر، من أجل الإشراف على وجبات اللاعبين خلال فترة تواجد البعثة في الجزائر.

وفاز الأهلي على وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل بيرسي تاو "هدفين" وطاهر محمد طاهر هدفا ومحمد شريف هدفا.

وتقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف في الثامنة من مساء السبت المقبل، في الجزائر ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.