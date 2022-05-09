كشف رضا أوغلاون المنسق الرئيسي لدى الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى بأن احتياطات البلاد من مياه السدود المخزنة ارتفعت إلى 649. 2 مليار مكعب، أي ما يعادل 44.52 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للسدود على المستوى الوطني.

وأوضح أوغلاون ضمن برنامج "ضيف الصباح" للقناة الثانية الناطقة بالأمازيغية للإذاعة الجزائرية بأن نسبة امتلاء السدود بشرق البلاد في أعقاب تساقط الأمطار الأخيرة بلغت نسبة 61 بالمائة، بينما قدرت النسبة بـ 26 بالمائة بولايات غرب البلاد و24 بالمائة بولايات الوسط، معتبرا هذه الوضعية مقبولة قياسا بالسنة الماضية.

وقال ممثل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات إن هذه الأرقام منسجمة مع توقعات الخبراء بالنظر إلى شح الأمطار في السنوات الأخيرة بسبب عوامل التغير المناخي.

وأشار أوعلاون إلى أن 80 سدا اليوم في الجزائر تعاني من ظاهرة التوحل بنسبة تقدر بـ 13 بالمائة، مما يؤثر على قدرة السدود في تخزين المياه وهو ما يحرم البلاد من كميات معتبرة من المياه سنويا، واصفا عملية إزالة تراكم الأوحال وتحسين قدرة التخزين بالسدود بالمعقدة والمكلفة.