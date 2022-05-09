ستنقل فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 والمقررة بمدينة وهران في الفترة الممتدة من 25 جوان إلى 6 جويلية، عبر ثماني بلدان متوسطية على الأقل، حسب ما أكده رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، دافيد تيزانو.

وفي تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية قال رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط: " لقد تعمدنا التريث لعدة أسابيع قبل إجراء هذا الحوار، من أجل الإعلان رسميا أّنه لأول مرة قد تم بيع حقوق نقل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط لشبكة (أورو فيزيون سبورت)، التي ستقوم بدورها بنقل فعاليات المنافسة عبر ثماني بلدان على الأقل لغاية الآن في انتظار التحاق بلدان أخرى، على أمل ارتفاع هذا العدد إلى 12 بلدا".

وقد حددت شبكة" أورو فيزيون"، عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت القنوات التلفزيونية التي حصلت على حقوق النقل التلفزيوني لفعاليات دورة ألعاب وهران، ويتعلق الأمر بكل من " إذاعة وتلفزيون ألبانيا، إذاعة وتلفزيون أنادورا، إذاعة وتلفزيون البوسنة، قناة سي.بي.سي (قبرص)، تلفزيون فرنسا، إذاعة وتلفزيون اليونان، قناة آر.تي.بي (البرتغال) وقناة ت.ر.تي التركية".