توفي شخص، اليوم الإثنين، دهسه قطار لنقل المسافرين ببلدية بوقادير، غرب الشلف، وذلك على الخط الرابط بين وهران والجزائر العاصمة، حسبما علم لدى المديرية الولائية للحماية المدنية.

وجاء في بيان لذات المديرية أن عناصر الحماية المدنية تدخلت صبيحة اليوم في حدود الساعة الثامنة وأربعين دقيقة من أجل حادث دهس بالقطار وقع على مستوى خط السكة الحديدية عند المخرج الشرقي لبلدية بوقادير، وأسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 44 سنة في عين المكان.

وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، حولت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بالصبحة.

واستنادا لمصالح الحماية المدنية فإن هذا الحادث يعد الثالث على مستوى خطوط السكك الحديدية بولاية الشلف منذ بداية السنة الجارية.