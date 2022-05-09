أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن "بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها".

وفي كلمة خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ 32 لتأسيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد"، أوضح رجب طيب أردوغان قائلا: "نحن أبناء ثقافة تدرك جيدا معنى المهاجرين والأنصار".

وأكمل أردوغان: "بإمكان اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم متى أرادوا، أما نحن فلن نطردهم من بلادنا أبدا"، مشيرا إلى أن "أبواب تركيا مفتوحة للسوريين".

وأضاف الرئيس التركي: "سنواصل استضافتهم ولن نرميهم في أحضان القتلة"، على حد قوله. وتابع " نعرف هجرة نبينا الحبيب ونعلم الفترة التي كان فيها من الأنصار، لهذا السبب فإننا نواصل طريقنا بنفس الفهم".

وأكد أنهم سيقفون حتى النهاية إلى جانب السوريين الذين لجأوا إلى تركيا هربًا من الحرب في بلدهم.