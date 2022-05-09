قرر عضوا المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، رشيد ﭬاسمي والعربي أومعمر تقديم الاستقالة من منصبيهما، فهل بذلك يمكن القول بأن المكتب قد تم حله؟، بعدما تم إبعاد كل من عمار بهلول ومولدي عيساوي في وقت سابق وانسحاب رشيد أوكالي، ياسين بن حمزة ولم يتبق سوى محمد معوش، بشير منصوري، نسيمة لغواطي وحكيم مدّان.

الحديث عن حل المكتب سابق لأوانه وغير وارد في الفترة الحالية لأنه يكون فقط في حالتين وهما إما رفض الجمعية العامة للتقريرين المالي والأدبي وبالتالي يحل بصفة آلية أو عند الاستقالة الجماعية لأعضاء المكتب بما فيهم الرئيس.

في الوقت الراهن لا يزال المكتب الفيدرالي مكتمل النصاب وهنا يوجد الإشكال قانوني بعد الأخبار التي تتحدث عن استقالة الثنائي رشيد قاسمي والعربي أومعمر من المكتب الفيدرالي لم تترسم قانونيا. من الناحية القانونية شرف الدين عمارة رئيس "الفاف"، بإمكانه ترأس اجتماع المكتب الفيدرالي المقبل، لأن استقالة الأعضاء من المكتب مهما كان عددهم تترسم خلال هذا الاجتماع (أي في الاجتماع الموالي).

كما يمنح المشرع الحق لرئيس "الفاف" في ذلك لأنه تم الإعلان عن تاريخ انعقاد الاجتماع في الآجال القانونية، أي أنه بعد الانتهاء من الاجتماع الأخيرة الذي انعقد في 29 أفريل تم تحديد تاريخ الاجتماع المقبل، وكان ذلك بنصاب مكتمل ووافق الأعضاء حينها على التواريخ الجديدة للجمعيات العامة العادية والاستثنائية والانتخابية.

أما في حال غياب الثنائي عن الاجتماع وترسيم الاستقالة، فإن الاجتماع لا ينعقد في تاريخه المحدد، ويؤجل بـ 24 ساعة أي في اليوم الموالي يمكن أن ينعقد بخمس أعضاء أو أربعة أو مهما كان العدد بما تنص عليه المادة 37 في بندها الـ 1 من القانون الأساسي للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

الإشكال يطرح في اجتماع المكتب الفيدرالي الذي يلي هذا الاجتماع بعد ترسيم الثنائي لاستقالته، حينها يستدعي عمارة شرف الدين الأعضاء المتواجدين في القائمة الاحتياطية لحضور الاجتماع حتى يكمل النصاب، وبعدها يتم الاقتراح على أعضاء الجمعية العامة الموافقة على انضمامهم للمكتب كأعضاء دائمين وينتظر موافقة أعضاء الجمعية.

للتذكير فقط فإن المرسوم التنفيذي 14/330 المنظم للاتحادات ينص في مادته الـ 19 على أن أي مكتب فيدرالي يتشكل من 7 إلى 13 عضوا، كما ينص كذلك على أن أي مكتب فيدرالي بإمكانه اكمال العهدة الأولمبية بـ 7 أعضاء، وهو الحد الأدنى في أي جمعية رياضية، وهذا ينطبق على الاتحاد الجزائري لكرة القدم.