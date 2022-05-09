أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإثنين، إعادة المباراة المثيرة للجدل بين البرازيل والأرجنتين ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بعد أن رفضت لجنة الاستئناف التابعة لها استئناف الاتحادين الوطنيين المعنيين.

وكان من المقرر إجراء المواجهة بين أحد أفضل منتخبين في العالم في 5 سبتمبر في ساو باولو، إلا أنها توقفت بعد 5 دقائق فقط من صافرة البداية عقب تدخل السلطات الصحية المحلية، واتهامها لأربعة لاعبين من "ألبيسيليستي" يخوضون غمار الدوري الإنجليزي بانتهاك بروتوكول مكافحة فيروس كورونا.

ودخل ممثلو وكالة الصحة والشرطة الفيدرالية أرض الملعب لإيقاف اللقاء، في ارتباك تام من قبل الجميع.

وسبق لمنتخبي السيليساو والتانغو أن حجزا بطاقتيهما إلى قطر نهاية العام الحالي.