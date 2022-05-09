كشفت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان يتواجد في الوقت الحالي في العاصمة الإسبانية مدريد.

جاء هذا بحسب ما أوضحت إذاعة "كادينا كوبي"، والتي نشرت مقاطع فيديو تظهر وجوده في مدريد، وهو ما يثير الكثير من الجدل حول مستقبله.

ويرتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

وشهدت الساعات الأخيرة العديد من الأحاديث حول مستقبل مبابي، حيث قالت بعض التقارير إنه سيحسم مستقبله بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل.

السبب الرسمي للزيارة بحسب ما ذكرت الإذاعة هو رغبة مبابي في إمضاء بعض الوقت في العاصمة، حيث يملك الكثير من الفراغ قبل مواجهة باريس سان جيرمان القادمة.

لكن الإذاعة تصر أن الزيارة تأتي بسبب رغبته في استكشاف المدينة، وأن عائلته ستأتي لاحقًا لترى العاصمة وريال مدريد عن قرب.