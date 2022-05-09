عمل ملايين الصينيين الاثنين من منازلهم بعد فرض إغلاق جديد لمكافحة تفشي كوفيد-19، ما حوّل بكين البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة إلى مدينة أشباح.

تواجه الصين منذ شهرين أسوأ موجة وبائية منذ بدء تفشي فيروس كورونا مطلع عام 2020.

حتى لو أن أعداد الإصابات لا تزال ضئيلة على الصعيد العالمي، إلا أن السلطات الصينية تطبّق بشكل صارم سياسية صفر كوفيد وتعزل مدنًا بكاملها ما إن تظهر بضع حالات.

بعد شنغهاي، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان التي تشهد إغلاقًا منذ مطلع نيسان/أبريل، تخضع بكين منذ أسبوع لقيود على التنقلات وقد أُغلقت أماكن عامة عدة فيها (مطاعم ومقاهي وصالات رياضة...).

وقررت السلطات الاثنين الحد من الوصول إلى الخدمات غير الأساسية فقط في حيّ تشاويانغ وهو الأكثر نشاطًا والأكثر اكتظاظًا في العاصمة، حيث ينبغي على الشركات الحدّ من عدد موظفيها العاديين إلى نسبة 5%.

وبسبب ذلك، أُرغم عدد كبير من الموظفين على العمل من منازلهم.

وكان حيّ سانليتون التجاري والنشط جدًا في شرق بكين، خاليا صباح الاثنين. وتلقى متجر "آبل" الذي يكون عادةً مكتظًا بالزبائن، الأمر بإغلاق أبوابه قبل بضع دقائق من فتحها.

وأعلنت بكين الاثنين تسجيل 49 إصابة بكوفيد في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال المسؤول في المدينة شو هيجيان أمام الصحافة إن الوضع الصحي في العاصمة "خطير ومعقّد"، داعيًا السكان إلى عدم مغادرة بكين إلا لأسباب قاهرة.

وسيُفرض إجراء فحوص لا تتجاوز مدّتها 48 ساعة للدخول إلى الأماكن العامة، خصوصًا السوبرماركت وكذلك إلى المباني التي تضمّ مكاتب عمل.

وقال مسؤول في القطاع المالي لفرانس برس إن شركته طلبت منه "تجنّب الذهاب" إلى منزله بهدف تقليل مخاطر الإصابة في وسائل النقل.

وأشار إلى أن "أحد أصدقائه نُصح (...) بالذهاب (إلى العمل) على متن دراجة هوائية".

ويعبّر بعض السكان عن استيائهم بعد 40 يومًا من الإغلاق، وهي فترة شهدت مشاكل إمدادات في بعض الأحيان.

وحذّر خبراء من أن استراتيجية "صفر كوفيد" التي تنتهجها الصين والتي تشمل فرض تدابير إغلاق وإجراء عدد كبير من الفحوص بشكل متكرر للسكان، تكلّف اقتصاد البلاد ثمنًا باهظًا.