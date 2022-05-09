أعلنت مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر، اليوم الإثنين، عن عودة المشجعين رسميا لملاعب العاصمة، مع فرض التدابير الصحية للوقاية من انتشار وباء كوفيد 19.

وحسب بيان المديرية، فإن عودة المشجعين ستبدأ من ملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي، في حين "يبقى إجراء المقابلات الكروية بملعب عمر حمادي ببولوغين بدون جمهور طبقا للقرار البلدي لبلدية بولوغين رقم 28 المؤرخ في 21 جانفي 2022، المتضمن غلق مدرجات ملعب عمر حمادي بسبب نتائج الخبرة التقنية التي أجرتها هيئة الرقابة التقنية للبنايات إلى غاية الانتهاء من أشغال إعادة تأهيلها".

أما بشأن ملعبي بن حداد بالقبة و20 أوت 1955 بالعناصر، فقد أكدت مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر العاصمة بأن "الأشغال جارية بهما تحسبا لإعادة تأهيلهما لاستقبال الجماهير الموسم الرياضي المقبل".