Les supporters vont reconquérir les tribunes des stades d’Alger tout en respectant les mesures de prévention contre la pandémie de la Covid-19, a annoncé aujourd’hui lundi, la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Alger.

Le retour des supporters aux tribunes des stades d’Alger se fera à partir du stade olympique du 5 juillet 1962, pendant que les matchs à huis-clos seront organisés au stade Omar Hamadi de Bologhine, en vertu du décret municipal n°28, daté du 21 janvier 2022, portant fermeture des tribunes du stade Omar Hamadi, suite aux résultats de l’expertise technique effectuée par l’instance de contrôle technique de la construction CTC, jusqu’à la fin des travaux de leur réhabilitation.

Pour ce qui est des stades de Ben Hadad à Kouba et du 20 Aout 1955 à El-Annasser, la direction de la jeunesse et des sports et des loisirs de la wilaya d’Alger a affirmé que les travaux de réhabilitation sont en cours, en prévision d’accueillir les supporters à partir de la prochaine saison sportive.