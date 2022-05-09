أدّى عشرات الفلسطينيين صلاة الضُّحَى (نافلة مُستحبة)، قُبالة المُصلّى القبلي المسقوف في المسجد الأقصى، في مدّة تجاوزت 5 ساعات متواصلة، ما أدّى إلى تغيير مسار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد.



وبدأت الصّلاة بمشاركة المئات من الفلسطينيين، ولكنّها تواصلت لساعات، رغم انخفاض أعداد المشاركين فيها، الّذين تناوبوا على إمامتها. وأقيمت الصّلاة قُبالة المُصلّى القبلي المسقوف، وهو المسار الّذي يَمُرّ المستوطنون الإسرائيليون من خلاله للوصول إلى الناحية الشرقية من المسجد، أثناء اقتحاماتهم.



واضطرّت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى تغيير مسار اقتحامات المستوطنين، مسافة تصل إلى عشرات الأمتار، بسبب إقامة الصّلاة، قُبالة المُصلّى القبلي.



وتعمّد أئمة الصّلاة الابتهال خلال الرّكعة الثانية، مع ترديد دعاء ‘آمين” بصوت مرتفع.. وبكاء أحد أئمة الصّلاة بحرقة، وبكاء المُصلّين معه، وهو يبتهل إلى الله أن “يحمي المسجد الأقصى من اقتحامات المستوطنين والمخطّطات الّتي تستهدف المسجد”.