توفي شخصان وأصيب أربعة آخرون في حادث مرور وقع صباح اليوم الثلاثاء بالطريق الوطني رقم 08 على مستوى منطقة الناهية ببلدية سيدي هجرس في ولاية المسيلة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لمديرية المحلية للحماية المدنية في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، إن اسعافاتها تدخلت في حدود الساعة الخامسة وخمسين دقيقة من صبيحة هذا الثلاثاء لأجل حادث مرور ناجم عن اصطدام بين سيارة وحافلة للنقل المدرسي على متنها أربعة عمال، بالطريق الوطني رقم 08، ببلدية سيدي هجرس.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف وفاة شخصين كانا على متن السيارة وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، علما إن الحافلة لم يكن على متنها تلاميذ.