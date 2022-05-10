أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، مساندته الكاملة للأهلي بشأن مكان نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد إعلان الاتحاد الإفريقي إقامة المباراة النهائية في المغرب بعد انسحاب السنغال.

وقال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري، في تصريحات صحفية، "أقول لجمهور الأهلي لن نترك النادي في هذا الموقف"، مضيفا: "كذلك لن نضيع حق منتخب مصر بسبب موعد مباراة غينيا المقرر له يوم 2 جوان، وذلك بعد نهائي إفريقيا بيومين فقط".

وأضاف الدرندلي: "أرسلنا بالفعل خطابين للاتحاد الإفريقي من أجل الاعتراض على إقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب خاصة أن الوداد اقترب من التأهل للنهائي"، متابعا: "كذلك سنرسل خطابا جديدا للاتحاد الإفريقي بشأن تضارب موعد مباراة مصر ضد غينيا في تصفيات أمم إفريقيا مع مباراة نهائي إفريقيا، ما يؤخر انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب".

وأعلن الاتحاد الإفريقيلكرة القدم "كاف"، مساء أمس الإثنين، إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 في المغرب بعد انسحاب السنغال.

وكان النادي الأهلي المصري طلب، يوم الأحد، في بيان رسمي، من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب محايد.