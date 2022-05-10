الأوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن قصف 407 نقاط تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية ما يصل إلى 380 قوميا متطرفا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: "القوات الشعبية للوغانسك، بدعم من القوات المسلحة الروسية، أكملت تحرير منطقة بوباسنايا من القوميين المتطرفين، واخترقت دفاعات العدو العميقة ووصلت إلى الحدود الإدارية لوغانسك الشعبية".

كما تم إسقاط طائرة "سو -25" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال معركة جوية في منطقة خاركوف، كما تعرضت 16 منطقة تخزين للمعدات العسكرية الأوكرانية للقصف من قبل الطيران التكتيكي الروسي.