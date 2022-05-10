توفي سائق شاحنة هوت عليه عندما كان يهم بتغيير إحدى عجلاتها صباح اليوم الثلاثاء بالطريق السيار شرق غرب في شطره العابر لإقليم ولاية غليزان.

وجاء في بيان للمديرية المحلية للحماية المدنية لولاية الشلف عبر صفحتها على الفايسبوك،" إن حوادث المرور تنوعت في بلادنا وارتفع عددها بشكل جنوني، فتعددت الأسباب والمصير واحد، ومع ارتفاع الحصيلة هناك حوادث تبدأ بتصرفات طائشة تلقي بصاحبها إلى التهلكة، فيصبح في عداد الموتى".

وأضاف البيان، هو حال صاحب الشاحنة من نوع "أوسوزي" الذي هلك هذا اليوم في حدود الساعة السادسة صباحا وخمسين دقيقة (06:50) على محور الطريق السيار شرق -غرب في منطقة المرجة ببلدية وادي أرهيو وكان ذلك أثناء نزوله أسفل المركبة للقيام بتبديل العجلة، حيث سقطت عليه في مشهد مروع ليتحول إلى جثة هامدة في عين المكان.

وأشار نفس المصدر إلى تدخل فرق الإسعاف للحماية المدنية لبلدية بوقادير لتحويل الضحية البالغ من العمر 62 سنة والمنحدر من ولاية تيبازة إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.