توفي، اليوم، شاب اختناقا بغاز أول أكسيد الكربون داخل مسكن يقع بحي البناء الذاتي ببلدية السوڤر.

وعلم من الحماية المدنية أن الضحية يبلغ من العمر 19 سنة، توفي بسبب استنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من مدفأة داخل غرفة بمسكن أرضي، حيث تدخل أعوان الحماية المدنية لدائرة السوڤر على الساعة السابعة صباحا، لنقل جثته إلى مستشفى قرميط الناصر.

وكانت مصالح الحماية المدنية سجلت، خلال العام الماضي، 15حالة وفاة اختناقا بالغاز، في حوادث متفرقة عبر تراب الولاية، نتيجة استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون في جميع الحالات، فيما تم إنقاذ عدد من الأشخاص، وفي بداية شهر أفريل من هذه السنة توفي أربعة أشخاص من عائلة واحدة بحي 100 سكن تساهمي بالضاحية الغربية لمدينة تيارت، في حادثة استنشاق الصامت القاتل، كما يطلق عليه.