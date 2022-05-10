تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة بأمن ولاية عين تموشنت، خلال هذا الأسبوع من توقيف شخصين مشتبه فيهما في مقتل شاب بأحد الأحياء الشعبية بمدينة عين تموشنت.

وأفاد بيان لذات المصالح، إن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 05/05/2022، أين تلقى الضحية المدعو/ي.ب 19 سنة عدة طعنات بواسطة سلاح أبيض على مستوى الصدر من قبل شخصين بعد شجار دار بينهم، ليتم نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية أحمد مدغري حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضح البيان، إنه على الفور قامت المصلحة بإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت المختص إقليميا وفتح تحقيق في القضية، وبعد تكثيف عملية البحث والتحري مع محيط الضحية وسماع عديد من الشهود تم توقيف شخصين (02) مشتبه فيهما وهما شقيقين توأمين ويتعلق الأمر بلمدعوين: ج.ع وج.م 17 سنة واللذين أنكرا صلتهما بالجريمة إلا أنه بعد مواجهتهما بالدلائل والقرائن اعترفا بالجريمة الشنيعة التي اقترفاها في حق الضحية.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت بتهمة القتل العمدي مع سبق الاصرار بواسطة سلاح أبيض أين أحيل الملف إلى قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي أصدر ضدهما أمرا بالإيداع.