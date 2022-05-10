أمضى المعهد الجزائري للبترول التابع لمجمع سوناطراك مع الجامعة المشتركة لإيني الإيطالية، يوم 6 ماي 2022، اتفاقية شراكة وتعاون في مجال التدريب والتكوين.

وأوضح بيان لمجمع سوناطراك، أن هذه الاتفاقية التي جرت مراسم توقيعها بإيطاليا تندرج في إطار توطيد الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا وتمتين جسور التعاون التاريخي بين مجمع سوناطراك ومجمع إيني تجسيدا للاتفاقية الإطارية الممضاة سنة 2021 التي أعرب فيها الطرفان عن رغبتهما في إقامة علاقات في مجالات التدريب وتنمية المهارات.

كما تهدف هذه الاتفاقية على وجه الخصوص إلى تعزيز التعاون في مجال الأنشطة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتثمينها وكذا تطوير المعرفة والمهارات الإدارية والفنية للموظفين في مجالات سلسلة قيمة مجمع سوناطراك. يضيف المصدر.