توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من أنبوب التهوية الخاص بمدفأة بولاية تبسة.

وأوضح بيان الحماية المدنية لولاية تبسة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن الوحدة الرئيسية لذات الهيئة الشهيد حشاني دوح وبدعم من وحدة القطاع بباب الزياتين تدخلت صبيحة اليوم حوالي الساعة التاسعة و30 دقيقة لأجل إسعاف عائلة مصابة باختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون Co المتسرب من أنبوب التهوية الخاص بمدفأة ببهو منزلهم العائلي بحي الجزيرة بتبسة، حيث تم تسجيل وفاة ثلاثة أفراد أعمارهم 25 و48 و66 سنة (رجلين وامرأة) تم تحويل الجثث إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة، كما تم إسعاف ثلاثة أفراد آخرين وجدوا في حالة إغماء بالطابق الأرضي أعمارهم 46 و50 و71 سنة، تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وتزويدهم بالأوكسجين وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبـية والجراحية الدكتور يوسف بوطرفة بحي الجرف بتبسة.