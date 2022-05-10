أقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، مديرة المخابرات الإسبانية باز إستيبان، الثلاثاء وذلك على خلفية فضيحة تجسس تعرض لها سانشيز ومسؤولون إسبان آخرون، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "الباييس "الإسبانية إنّ القرار اتخذ بسرعة، ما يدل على رغبة سانشيز في إنهاء أزمة بيغاسوس في أسرع وقت ممكن"، ويرتقب أن تعلن وزيرة الدفاع، مارغريتا روبلز، في مؤتمر صحفي عن قرار إقالة مديرة المخابرات الإسبانية.

وخلال بداية شهر ماي الجاري، قالت الحكومة الإسبانية: إن هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس تعرضت لـ "عمليات تنصت خارجية ومخالفة للقانون" بواسطة برمجية بيغاسوس الصهيونية.