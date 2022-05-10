توفي 32 شخصا وأصيب 1600 آخرون بجروح في 1241 حادث مرور وقعت على مستوى عدة ولايات في الفترة الممتدة من 01 إلى 07 ماي الجاري.

وأفاد اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الحماية المدنية، إن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية بجاية بوفاة خمسة أشخاص في مكان الحادث وأصيب 74 آخرون بجروح تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية وذلك في40 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية بـ 878 تدخل سمحت بإخماد 552 حريق منها منزلية وصناعية وحرائق مختلفة أهمها في ولاية الجزائر حيث تم تسجيل 107 تدخلات على إثر نشوب 60 حريقا.

وفي مجال العمليات المختلفة قامت وحدات الحماية بـ 4239 تدخل في نفس الفترة لتغطية 3787 عملية إسعاف وإنقاذ 404 أشخاص من الخطر. وبخصوص عمليات الإجلاء الصحي قامت وحدات الحماية بـ 10392 تدخل حيث تم من خلالها إسعاف وإجلاء 10082 جريح ومريض إلى المستشفيات.