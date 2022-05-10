أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر العاصمة وضواحيها (إيتوزا)، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن انطلاق نظام بطاقات الاشتراك غير التلامسية القابلة لإعادة الشحن، تم تطويرها من قبل مهندسي المؤسسة.

وأفاد بيان المؤسسة إنه في إطار التطوير والرقمنة وتحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي حافلاتها، تعلم المؤسسة العمومية إيتوزا زبائنها بـ "انطلاق نظام بطاقات الاشتراك غير التلامسية قابلة لإعادة الشحن" مؤكدا إن هذا التطبيق، الذي يتيح القراءة السريعة للبيانات مما يسمح بتوفير الوقت للمستخدمين، "قد تم تطويره من قبل مهندسي المؤسسة".

ودعت المؤسسة الراغبين في اقتناء بطاقات الاشتراك غير التلامسيه أو تجديد اشتراكاتهم بالنظام الجديد إلى التقرب من نقاط البيع المعتادة والمتمثلة في الوكالة التجارية الكائن مقرها بـ 21 شارع ألفريد دي ميسي بلوزداد وكشك محطة أول ماي وكشك بن عكنون وكشك محطة ساحة الشهداء والمدرج الميكانيكي المتواجد في شارع محمد الخامس.

كما أشارت إيتوزا إلى إنه يمكن قريبا الحصول على هذه البطاقة الجديدة غير التلامسيه من نقطة البيع المتواجدة في محطة الحراش.